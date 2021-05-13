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Политик Алексей Навальный подал в суд иск к администрации колонии № 3 во Владимире, где он находится с середины апреля, из-за того, что его адвокатам запрещают брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. <…> Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными.

Кобзев отметил, что, по решению Верховного суда России, адвокатам разрешено проносить в колонии телефоны и ноутбуки.

Иск подан 12 мая в Октябрьский районный суд Владимира, на сайте суда опубликовали карточку дела. В самом суде, как пишет РИА Новости, информацию об иске не комментируют. «Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет», — сказал представитель суда.

В апреле защита Алексея Навального подала три административных иска к администрации ИК-2 в Покрове Владимирской области, где политик отбывал срок до перевода в ИК-3 во Владимире. Первый иск связан с тем, что Навальному не выдают привезенные с собой книги, в том числе Коран, второй — с тем, что из газет, которые получает политик, вырезают материалы, а третий — с тем, что Навального поставили на учет как склонного к побегу. Похожий иск из-за поставки на учет Навальный подал к СИЗО «Матросская тишина».

В мае группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает адвокатам и другим юристам проходить в колонию с любыми «средствами связи», а также фото- и аудиотехникой. Авторы инициативы говорят, что эта мера позволит бороться с передачей телефонов осужденным.

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