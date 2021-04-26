Защита Навального подала три иска к администрации колонии в Покрове

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Петушинский районный суд Владимирской области получил от адвоката Алексея Навального три административных иска в адрес администрации ИК-2 в Покрове, где политик отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщили в секретариате суда.

Первый иск содержит требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий — вырезки статей из газет, которые получает Навальный. Политик пожаловался на вырезку материалов из номеров «Новой газеты» и «Коммерсанта», уточнил собеседник ТАСС в суде.

Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.

В конце марта, вскоре после прибытия в колонию, Навальный заявил о «пытке бессонницей». По словам политика, сотрудники колонии по ночам будили его каждый час, ссылаясь на необходимость проверки из-за его статуса склонного к побегу.

13 апреля Навальный заявил о подаче иска против администрации ИК-2 в Покрове из-за того, что ему не выдают Коран, который он привез с собой. По словам Навального, книгу забрали под предлогом проверки на экстремизм.

14 апреля соратники Навального сообщили, что он также решил подать в суд на ИК-2 потому, что из доставленного ему номера «Новой газеты» вырезали колонку филолога Гасана Гусейнова под названием «В защиту ненавистников Навального».

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