Сотрудники ИК-2 в Покрове вырезали из газеты, присланной Навальному, колонку под названием «В защиту ненавистников Навального»

Сотрудники исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где находится политик Алексей Навальный, вырезали из номера «Новой газеты», доставленного оппозиционеру, колонку филолога Гасана Гусейнова под названием «В защиту ненавистников Навального». Об этом сообщается на сайте Навального.

Навальному прислали в колонию газету, которая вышла 5 апреля, но несколько дней сотрудники ИК-2 не передавали ее политику. Когда он получил номер, оказалось, что в газете вырезали половину 11-й страницы, где опубликовали материал Гасана Гусейнова.

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Сотрудники колонии, по словам представителей команды Навального, объяснили свои действия тем, что в вырезанной статье содержалась «пропаганда насилия».

Алексей Навальный решил подать в суд на колонию из-за вырезанного материала. Представители Навального отметили, что сотрудники ФСИН могут читать только переписку, а «периодические издания цензуре вообще не подлежат». Команда Навального предложила «Новой газете» присоединиться к иску.

Ранее Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. Политик привез Коран вместе с другими книгами, но сотрудники ФСИН отказались выдать их, заявив, что книги нужно проверить на экстремизм.