Навальный заявил о подаче иска против ИК-2 в Покрове. Из-за того, что ему не дают читать Коран

Политик Алексей Навальный подал в суд на колонию № 2 в Покрове, где он содержится, из-за того, что ему не разрешают читать Коран. Об этом сообщается в посте, который опубликован в инстаграме Навального от его имени.

По словам политика, в заключении он решил «глубоко изучить и понять» Коран. Навальный привез его в колонию вместе с другими книгами. Но их ему не выдают, ссылаясь на необходимость проверить их на экстремизм.

Такая проверка занимает три месяца, отмечается в посте.

«Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и !» — «Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть». Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?

Ранее Навальный сообщил, что за первые три недели в колонии из всех книг ему выдали только Библию.

Алексея Навального ранее обвиняли в исламофобии. Он называл ношение хиджаба «дикостью и средневековьем», выступал против строительства мечетей «для всех мигрантов» в Москве и в целом неоднократно в частности, из стран Средней Азии и Закавказья.

В феврале 2021 года международная правозащитная организация Amnesty International отозвала у Навального статус узника совести из-за его старых высказываний о мигрантах. Соратники политика заявили, что действия Amnesty на руку российской власти.

Навальный находится в ИК-2 в Покрове с середины марта из-за замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В колонии политик пожаловался на ухудшение самочувствия, а с 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача.