ЕСПЧ потребовал от России рассказать об условиях содержания Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Россию о рассмотрении по существу жалобы политика Алексея Навального на условия заключения. Также суд направил российским властям вопросы по этому делу, сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

Заявитель жалуется, что его заключение несет в себе опасность для его жизни, и что он подвергается жестокому обращению — в частности, недосыпанию, неполноценному питанию из-за отказа в приеме передач и тяжелому психологическому давлению, в том числе словесным оскорблениям со стороны надзирателей, бритью головы и отказе в необходимой медицинской помощи.

ЕСПЧ просит правительство России сообщить, совместимы ли условия содержания Навального с его правом на жизнь, каково нынешнее состояние политика, подвергался ли он жестокому обращению, существуют ли объективные препятствия, чтобы не исполнять требование ЕСПЧ о его освобождении.

Суд ожидает ответы от российского правительства до 12 июля и отмечает, что рассмотрению жалобы Навального предоставлен приоритет.

В середине февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального. Минюст РФ ответил, что это «неисполнимо». После этого адвокаты Навального подали в ЕСПЧ ряд жалоб на условия содержания политика.

Навальный с 31 марта держит голодовку в ИК-2 во Владимирской области. Он требует допустить к нему врачей, которым он доверяет, в связи с болями в спине и онемением в руках и ногах.

15 апреля врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов. 18 апреля соратники политика объявили о митинге в его поддержку. Самого Навального 19 апреля доставили в больницу для осужденных.

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