Минтранс Беларуси объяснил посадку самолета Ryanair в Минске закрытием других ближайших аэропортов. Но один из них отправлял рейс в тот день

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Самолет Ryanair 23 мая совершил , потому что другие близлежащие белорусские аэропорты, расположенные в Бресте и Гродно, в тот день не работали. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ заявил директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

«Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным», — цитирует Сикорского Tut.by.

Директор департамента по авиации отметил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Беларуси аэропорт Минск оказался для него ближайшим.

При этом телеграм-канал «Беларусь головного мозга» обратил внимание, что сервис Flightradar зафиксировал отправку одного рейса из аэропорта Гродно 23 мая. Что это был за рейс, на Flightradar информации нет.

Аэропорт Гродно выполняет как регулярные (например, в Калининград), так и чартерные рейсы. Согласно программе чартеров из Беларуси на нынешний сезон, с апреля 2021 года из этого аэропорта стали летать чартеры на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, а с 23 мая — на турецкий курорт Анталья.

Белорусские власти объяснили посадку рейса Ryanair в Минске сообщением о бомбе на борту, которое позднее оказалось ложным. Сообщение якобы было отравлено в минский аэропорт от имени палестинской организации ХАМАС. Сама она отвергла причастность к посланию.

Сервис электронной почты ProtonMail, через который поступило письмо о бомбе, заявил, что оно было отправлено уже после разворота самолета к Минску. СК Беларуси утверждает, что письма было два — первое пришло до разворота самолета к Минску, второе после.

После экстренной посадки рейса Ryanair в Минске ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. США в свою очередь приостановили договор о воздушном сообщении с Беларусью.

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