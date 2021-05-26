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26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который направлялся из Минска в Барселону, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Польша не пустила его в свое воздушное пространство, потому что далее на пути следования самолета было воздушное пространство Франции, а эта страна приостановила разрешение на полеты «Белавиа» после .

Получив отказ в пересечении воздушного пространства Польши, рейс Минск — Барселона, на борту которого находились 54 пассажира, кружил над Брестской областью, по всей видимости, вырабатывая топливо для безопасной посадки в минском аэропорту. Траектория движения самолета, который провел в воздухе в общей сложности около двух часов, выглядела следующим образом:

В соцсетях тут же предложили использовать эту спираль в качестве нового логотипа «Белавиа».

И повода для новых промоакций.

А еще стали гадать, что хотел сказать пилот.

Как это перекликается с их собственной жизнью.

И с жизнью всей Беларуси.

Что происходит с «Белавиа»

Евросоюз закрывает авиасообщение с Беларусью, компании уже отказываются от полетов. Смогут ли белорусы уехать в Европу — и что это значит для россиян?

Что происходит с «Белавиа»

Евросоюз закрывает авиасообщение с Беларусью, компании уже отказываются от полетов. Смогут ли белорусы уехать в Европу — и что это значит для россиян?

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