Для «Белавиа» придумали новый логотип. Это траектория полета рейса Минск — Барселона, который не смог покинуть Беларусь
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26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который направлялся из Минска в Барселону, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Польша не пустила его в свое воздушное пространство, потому что далее на пути следования самолета было воздушное пространство Франции, а эта страна приостановила разрешение на полеты «Белавиа» после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
Получив отказ в пересечении воздушного пространства Польши, рейс Минск — Барселона, на борту которого находились 54 пассажира, кружил над Брестской областью, по всей видимости, вырабатывая топливо для безопасной посадки в минском аэропорту. Траектория движения самолета, который провел в воздухе в общей сложности около двух часов, выглядела следующим образом:
В соцсетях тут же предложили использовать эту спираль в качестве нового логотипа «Белавиа».
И повода для новых промоакций.
А еще стали гадать, что хотел сказать пилот.
Как это перекликается с их собственной жизнью.
И с жизнью всей Беларуси.