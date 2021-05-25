Франция вслед за Великобританией приостановила разрешение на полеты «Белавиа»

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Франция приостановила разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» и призвала авиакомпании, работающие во Франции, прекратить полеты над Беларусью. Об этом сообщил министр-делегат по делам транспорта при министерстве экологии Франции Жан-Батист Джеббари.

Это решение продиктовано безопасностью пассажиров после , заявил Джеббари.

Французская авиакомпания Air France уже отказалась от полетов в белорусском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair.

Накануне о запрете на полеты для «Белавиа» и призыве облетать территорию Беларуси заявила Великобритания. Кроме того, Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, следующие через белорусское воздушное пространство, из-за чего «Белавиа» объявила о приостановке полетов в страну.

Также накануне Евросовет распорядился запретить «Белавиа» полеты во все страны Евросоюза. А президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью.

Обновлено. «Белавиа» объявила об отмене полетов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

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