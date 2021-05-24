«Белавиа» приостановит рейсы в Литву и обратно

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» на месяц — с 25 мая по 26 июня — приостановит выполнение рейсов в литовские аэропорты и из них. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам.

Ранее 24 мая Литва сообщила, что перестанет принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси.

Литовские власти приняли такое решение после того, как 23 мая в Минске совершил экстренную посадку рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Двух его пассажиров — белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу задержали.

Белорусская оппозиция и власти европейских стран назвали инцидент с самолетом «государственным терроризмом». Власти Беларуси заявили, что экипаж Ryanair сам решил приземлиться в минском аэропорту после сообщения о заложенной на борту бомбе, которое в итоге оказалось ложным.

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