ProtonMail: сообщение о «минировании» рейса Ryanair прислали уже после разворота самолета к Минску

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Электронное сообщение о минировании , экстренно посаженного в Минске 23 мая, было отправлено уже после того, как рейс развернули в сторону белорусской столицы. Об этом говорится в заявлении швейцарской компании Proton Technologies AG, разработчика сервиса шифрованной электронной почты ProtonMail.

«Мы не видели достоверных свидетельств того, что утверждения белорусской стороны соответствуют действительности, — цитирует Reuters заявление компании. — Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании инцидента после получения юридического запроса».

26 мая Александр Лукашенко на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси, рассказывая об инциденте с рейсом Ryanair, заявил, что сообщение о заложенной бомбе на его борту поступило в аэропорт Минска из Швейцарии. Еще ранее глава департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский зачитал текст этого письма — его якобы отправили представители палестинского движения ХАМАС. В самом движении это затем опровергли.

Центру «Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить копию электронного письма. По их данным, оно было отправлено с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com и поступило в аэропорт Минска почти через полчаса после того, как диспетчеры сообщили пилоту о возможном минировании рейса Ryanair.

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