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Следственный комитет Беларуси заявил, что в Национальный аэропорт Минск поступили два письма о бомбе на борту рейса Ryanair, который совершил в Минске.

Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия.

Ранее сервис ProtonMail заявил, что сообщение о «минировании» рейса Ryanair было отправлено уже после разворота самолета к Минску. Согласно расшифровке переговоров экипажа рейса и белорусских диспетчеров, которую опубликовал Минтранс Беларуси, самолет получил от диспетчеров сообщение о бомбе в 12:30 и начал разворот в сторону Минска в 12:45.

Центр «Досье», который ранее опубликовал копию электронного письма о бомбе, сообщил, что в 12:25 оно пришло на электронную почту администрации «Литовских аэропортов», а в 12:57 — на почту Национального аэропорта Минск.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair, было отправлено от имени палестинской организации ХАМАС. однако она отвергла причастность к посланию.

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