США приостановят соглашение о воздушном сообщении с Беларусью и возобновят санкции против белорусских госпредприятий
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Белый дом объявил о санкциях против Беларуси из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Вот основные меры, к которым прибегли США:
- Призыв для американских граждан не ездить в Беларусь;
- Рекомендация для американских перевозчиков проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
- Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;
- Возобновление с 3 июня санкций против девяти белорусских госпредприятий (об этих санкциях было объявлено еще до инцидента с самолетом Ryanair);
- Разработка вместе с Евросоюзом новых ограничительных мер против ключевых соратников Александра Лукашенко.
- Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении «элементов режима Лукашенко» и его «сети поддержки».
Белый дом призвал Лукашенко провести расследование посадки самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси
Ранее президент США Джо Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси «прямым вызовом международным нормам».
С 24 мая ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair.
Лидеры Евросоюза поручили правительствам стран-участиц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.