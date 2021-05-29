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США приостановят соглашение о воздушном сообщении с Беларусью и возобновят санкции против белорусских госпредприятий

Источник: Белый дом

Белый дом объявил о санкциях против Беларуси из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Вот основные меры, к которым прибегли США:

  • Призыв для американских граждан не ездить в Беларусь;
  • Рекомендация для американских перевозчиков проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
  • Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;
  • Возобновление с 3 июня санкций против девяти белорусских госпредприятий (об этих санкциях было объявлено еще до инцидента с самолетом Ryanair);
  • Разработка вместе с Евросоюзом новых ограничительных мер против ключевых соратников Александра Лукашенко.
  • Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении «элементов режима Лукашенко» и его «сети поддержки».

Белый дом призвал Лукашенко провести расследование посадки самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси

Ранее президент США Джо Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси «прямым вызовом международным нормам».

С 24 мая ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Лидеры Евросоюза поручили правительствам стран-участиц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Задержание Романа Протасевича

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