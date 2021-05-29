США приостановят соглашение о воздушном сообщении с Беларусью и возобновят санкции против белорусских госпредприятий

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Белый дом объявил о санкциях против Беларуси из-за и задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Вот основные меры, к которым прибегли США:

Призыв для американских граждан не ездить в Беларусь;

Рекомендация для американских перевозчиков проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;

Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;

Возобновление с 3 июня санкций против (об этих санкциях было объявлено еще до инцидента с самолетом Ryanair);

Разработка вместе с Евросоюзом новых ограничительных мер против ключевых соратников Александра Лукашенко.

Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении «элементов режима Лукашенко» и его «сети поддержки».

Белый дом призвал Лукашенко провести расследование посадки самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси

Ранее президент США Джо Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси «прямым вызовом международным нормам».

С 24 мая ряд стран Европы закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Лидеры Евросоюза поручили правительствам стран-участиц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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