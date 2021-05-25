Джо Байден назвал задержание Романа Протасевича «позорной атакой на политическое инакомыслие и свободу прессы»

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Президент США Джо Байден назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание летевшего на нем журналиста Романа Протасевича «прямым вызовом международным нормам». Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как перенаправление самолета [в Минск], так и последующий арест господина Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое господин Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорной атакой на политическое инакомыслие и свободу прессы.

США призвали к освобождению Протасевича и других белорусских политзаключенных, а также поддержали призыв к международному расследованию инцидента в Минске и санкции, которые после него решил ввести Евросоюз. Белый дом также разработает «соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», добавил Байден.

Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский.

23 мая рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. После посадки были задержаны два пассажира рейса — редактор белорусских оппозиционных телеграм-каналов Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега.

Власти Беларуси заявили, что экипаж рейса Ryanair самостоятельно принял решение о посадке после того, как аэропорт Минска получил сообщение о бомбе на борту самолета. Оно якобы было отправлено от имени палестинского движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что не имеют отношения к сообщению.

После экстренной посадки рейса Ryanair лидеры Евросоюза распорядились запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и призвали авиаперевозчиков из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Также они решили ввести новые санкции против белорусских властей.

Против Романа Протасевича в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков. 24 мая белорусский провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

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