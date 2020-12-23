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США ввели санкции против ЦИК Беларуси, спецназа КГБ и минского ОМОНа
Источник: Министерство финансов США

Власти США расширили санкционный список против властей Беларуси. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под санкции попал первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также белорусский Центризбирком, спецназ КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел Минского горисполкома, а также минский ОМОН.

Минфин США объяснил, что санкционный список расширен за счет лиц и организаций, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года и подавлением мирных протестов после выборов.

Американские санкции означают, в частности, заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами США.

В октябре 2020 года США ввели санкции против главы МВД Беларуси и нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства, командира минского ОМОНа и сотрудников ЦИК.

Кроме того, три пакета санкций против Беларуси ввел Евросоюз. В его санкционные списки попали в общей сложности 88 человек, включая Александра Лукашенко.

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