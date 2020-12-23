США ввели санкции против ЦИК Беларуси, спецназа КГБ и минского ОМОНа

Власти США расширили санкционный список против властей Беларуси. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под санкции попал первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также белорусский Центризбирком, спецназ КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел Минского горисполкома, а также минский ОМОН.

Минфин США объяснил, что санкционный список расширен за счет лиц и организаций, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года и подавлением мирных протестов после выборов.

Американские санкции означают, в частности, заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами США.

В октябре 2020 года США ввели санкции против главы МВД Беларуси и нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства, командира минского ОМОНа и сотрудников ЦИК.

Кроме того, три пакета санкций против Беларуси ввел Евросоюз. В его санкционные списки попали в общей сложности 88 человек, включая Александра Лукашенко.