США ввели санкции в отношении высокопоставленных военных милиционеров Белоруссии, командира минского ОМОНа и сотрудников ЦИК

Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Белоруссии, сообщается на сайте американского ведомства.

В списке в том числе глава МВД Белоруссии Юрий Караев; командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, его заместитель Хазалбек Атабеков; командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, а также секретарь ЦИК Белорусии Елена Дмухайло.

Кроме того, под санкции попал заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов. Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина находится в санкционном списке с 2006 года.

Как сказано в заявлении американского минфина, включенные в список официальные лица «несут ответственность за нечестные президентские выборы в Белорусии» и за «насилие и репрессии против мирных протестующих».

О санкциях в отношении 40 официальных лиц Белоруссии ранее договорились лидеры стран Евросоюза. Речь о чиновниках, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

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