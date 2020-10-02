Лидеры стран ЕС ввели санкции против белорусских чиновников и осудили попытку убийства Навального с применением отравляющего вещества Главное об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС. 1 октября 2020 года Olivier Hoslet / Pool / AP / Scanpix / LETA

Лидеры стран ЕС назвали отравление Алексея Навального попыткой убийства с применением боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Они осудили покушение и призвали власти России в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обеспечить объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Как позже заявила канцлер Германии Ангела Меркель, Евросоюз ожидает результатов работы специалистов ОЗХО, которым Берлин ранее передал материалы обследования Навального. Никаких конкретных мер в ответ на отравление Навального ЕС пока не принял. Европейский совет, куда входят главы государств и правительств стран союза, собирается вернуться к обсуждению этого вопроса на саммите, который состоится 15-16 октября 2020 года.

Главы стран Евросоюза согласовали санкции против белорусских чиновников. В черный список попали около 40 человек, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушения прав человека. При этом Александр Лукашенко в санкционный список внесен не был — как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, в противном случае у него были бы законные основания игнорировать требование ЕС начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных. МИД Белоруссии немедленно объявил об ответных мерах — неназванному количеству европейских чиновников запретят въезд в страну.

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ЕС не мог ввести санкции против Белоруссии полтора месяца — мешал Кипр. Для такого решения необходимо согласие всех членов ЕС, а власти Кипра заявляли, что одобрят ограничения против Белоруссии только в обмен на санкции против Турции в связи с нефтяных месторождений у побережья острова. В итоге власти Кипра согласились уступить — в обмен на обещание будущей поддержки в конфликте с Турцией. Эммануэль Макрон заявил, что санкции против Анкары все-таки могут быть введены в начале декабря, если Турция не пойдет на диалог с ЕС и не откажется от односторонних действий в отношении Кипра.

Евросоюз призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. «Гибель людей и жертвы среди гражданского населения неприемлемы. Азербайджан и Армения должны вступить в предметные переговоры без предварительных условий», — говорится в официальном коммюнике по итогам саммита. Отдельно ЕС потребовал от Турции прекратить вмешиваться в конфликт: Эммануэль Макрон, в частности, перед началом саммита прямо обвинил Анкару в том, что на территорию Карабаха через Турцию из Сирии были переброшены 300 боевиков для участия в боях на стороне Азербайджана. В ЕС также заявили, что будут поддерживать действия Минской группы ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, Франция и США) по урегулированию конфликта.

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Григорий Левченко