Жители Беларуси вышли на улицы после тайной инаугурации Лукашенко. Их попытались разогнать водометами, дубинками и стрельбой

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23 сентября в разных городах Беларуси прошли массовые протесты против тайной инаугурации Александра Лукашенко. Около 19 часов люди вышли на улицы Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Солигорска и других городов. В Минске, по оценке «Интерфакса», в разных районах протестовали около пяти-семи тысяч человек.

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В Минске практически сразу начали жестко разгонять и задерживать людей. Протестующие из разных концов города подошли к стеле «Минск — город-герой». Силовики перекрыли там движение, после чего начали вытеснять собравшихся. Против демонстрантов применили водометы. Также протестующих избивали дубинками, против них применяли электрошокеры. Омоновцы кричали людям, чтобы те уходили: «Уходите, сегодня будет больно!»

Внимание. На этом видео показаны сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть этот ролик.

Задержания у станции метро «Пушкинская» вечером 23 сентября TUT.BY. Политика

Силовики провели задержания в разных районах Минска. Протестующих задерживали от Октябрьской площади возле гостиницы «Юбилейная» в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе Минска. Демонстрантов задерживали, избивая дубинками. Спустя примерно час после начала акции протеста возле стелы «Минск — город-герой» слышали выстрелы, сообщили фотограф Антон Мотолько и издание Tut.by, сославшиеся на очевидцев. У стелы вновь применили водометы, затем их использовали и в других районах Минска.

Возле станции метро «Немига» один из сотрудников правоохранительных органов прыснул в протестующих перцовым спреем, что многие приняли за слезоточивый газ. В ГУВД Минска заявили, что «слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись».

Внимание. На этом видео показаны сцены насилия.

На проспекте Победителей группу протестующих блокировали в ТЦ «Галерея», после чего охрана закрыла один из входов в здание, отказавшись пропустить силовиков внутрь.

Протестующих в Минске разгоняли в том числе люди в спортивных костюмах и черных масках. Люди в гражданской одежде без опознавательных знаков били дубинками машины, проезжавшие у метро «Немига», требуя, чтобы водители быстрей проезжали и перестали сигналить в поддержку протестующих. Также они валили на землю людей, избивали их и задерживали. Кроме того, они запретили журналистам снимать их.

Внимание. На этом видео показаны сцены насилия.

Задержание человека, который кинул бутылку в неизвестного в балаклаве на Немиге TUT.BY. Политика

Протестующие на Немиге заблокировали милицейский микроавтобус с задержанными, после чего силовики в черных масках и с дубинками разогнали людей. Ближе к 22 часам протестующие перекрыли движение на Немиге, после чего появились люди в черном, и часть демонстрантов разбежалась.

В центре Минска на акции протеста также были слышны выстрелы. Несколько выстрелов прозвучало на Немиге после того, как туда прибыли дополнительные силы силовиков. Предположительно стреляли в воздух, возможно, светошумовыми патронами, сообщает «Интерфакс». Как уточняет Tut.by, стреляли недалеко от церкви у ТД «На Немиге».

Выстрел также был слышен на улице Кальварийской у метро «Пушкинская», сообщает Tut.by, ссылаясь на слова очевидицы. «Я слышала выстрел, потом силовики кого-то потащили на дорогу, положили его. Минут пять над ним стояли и вроде затащили в машину. От выстрела было много дыма», — рассказала свидетель случившегося. Tut.by допустил, что это был не выстрел, а звук из-за ДТП. Спустя несколько минут у «Пушкинской» прозвучало несколько громких хлопков, которые приняли за выстрелы или взрывы. Издание «Наша Нiва» при этом опубликовало фото гильзы от травматического оружия, найденной в этом месте.

По всей Беларуси задержали более 150 человек, большинство из них — в Минске, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Сколько человек пострадали во время разгона акции протеста, пока неизвестно.