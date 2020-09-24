23 сентября в Минске прошла массовая акция протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента. Сотрудники правоохранительных органов жестко задержали более 200 человек.

Одним из героев этого дня стал водитель «Яндекс.Такси», который помог участнику протестов в Минске уйти от погони. Видео случившегося опубликовало «Еврорадио». На записи молодой мужчина, убегая от бойцов спецназа, залез в белое такси, после чего водитель резко дал по газам, ушел от столкновения с автомобилем, выехал на встречную полосу, по газону объехал другие машины и скрылся в ночи.

В соцсетях одобрили действия водителя. Пародийный твиттер «Грустный Коленька», который ведут от имени младшего сына Александра Лукашенко, сразу же поставил таксисту пять звезд и дал пост министра транспорта.

А фотограф Антон Мотолько, который ведет телеграм-канал, освещающий события в Беларуси, пообещал водителю ремонт.