Вы наверняка видели видео с таксистом, спасшим протестующего в Минске. Теперь студент, убегавший от спецназа, рассказал, как все было

23 сентября водитель такси в Минске спас участника акции протеста, убегавшего от спецназовцев. Журналисты «Еврорадио» сняли этот момент на видео: молодой мужчина выбежал на дорогу, сел в такси, после чего водитель резко тронулся с места, лихо объехал по газону другие машины и скрылся. О случившемся рассказали многие белорусские и российские телеграм-каналы и СМИ, а на Reddit за ролик проголосовали 116 тысяч раз.

Вот как соцсети отреагировали на этот ролик В Минске протестующий запрыгнул в такси, убегая от спецназа. Водитель на красный выехал на встречку — и был таков Теперь ему обещают пост министра транспорта

На следующий день после случившегося один из героев этого видео — 18-летний студент минского вуза, которого спас таксист, — рассказал изданию Tut.by о том, что происходило в тот вечер. По его словам, он вышел протестовать, чтобы показать свое отношение к происходящему в Беларуси. Когда у станции метро «Пушкинская» люди перекрыли дорогу и приехали автозаки, он вместе с другими протестующими решил спрятаться от спецназа во дворах.

«Подбежал к одному открытому подъезду и держал дверь, чтобы побольше людей забежали и спрятались. Не заметил, как из-за угла дома выскочили силовики и побежали к нам», — сообщил студент. Несколько человек, находившихся в подъезде, задержали, но студент смог увернуться и убежал, после чего спецназовцы бросились за ним.

Это были секунды. Бегу — сзади силовик, впереди, на газоне, — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: «Давай, ко мне запрыгивай!» Это и был тот самый таксист.

Один из спецназовцев попытался остановить водителя, засунув руку в открытое боковое окно автомобиля. Затем кто-то из сотрудников правоохранительных органов ударил по машине дубинкой, но таксиста это не остановило. Скрывшись от силовиков, такси некоторое время петляло по городу, но погони не было. Затем водитель остановился и высадил пассажира. У машины был поврежден бампер и разбито боковое стекло.

«Денег с меня водитель не взял ни за поездку, ни за ущерб. Я очень благодарен таксисту, потому что если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был», — рассказал студент. Сейчас он хочет найти таксиста, чтобы компенсировать ущерб.

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Александр Бакланов