Кошки в коронах дают присягу на Котституции. Это звериные инаугурации в Беларуси (они не такие тайные, как у Лукашенко)
Александр Лукашенко 23 сентября провел тайную инаугурацию, на которую пришли его ближайшие соратники, члены парламента, высшие чиновники и журналисты. Церемонию даже не показали по телевидению (а по закону должны были!).
Германия, Дания, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия уже отказались признать Лукашенко легитимным президентом даже после инаугурации. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем видеообращении и вовсе заявила, что Лукашенко на самом деле «просто ушел на пенсию».
А раз так, то белорусы решили, что пора брать дело в свои руки — и стали инаугурировать всех подряд. Начали с кошек! Теперь животных фотографируют на фоне Конституции и бело-красно-белых флагов. Многих в прямом смысле коронуют. Короны, правда, чаще всего бумажные, но легитимности новоизбранных правителей это не отменяет.
Помимо кошек церемонии инаугурации провели и для других животных.
Крыс, с которыми Лукашенко сравнивал протестующих, тоже инаугурировали. Некоторые белорусы пошли еще дальше и сами объявили себя президентами.