Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси — вот только инаугурация проходила тайно.

Вопреки закону, по телевизору ее не показывали. Вместо этого по каналу «Беларусь 1» шла мелодрама «Входя в дом, оглянись».

Церемония прошла во Дворце независимости. На ней присутствовали члены парламента, высокопоставленные чиновники, руководители государственных организаций, журналисты и спортсмены.

Вопреки ожиданиям, Лукашенко принес присягу без автомата, после чего получил удостоверение президента из рук председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

На всякий случай: Лукашенко действительно провел тайную инаугурацию. Сатирический сайт ИА «Панорама» шутит про бункер. Но в нынешней ситуации это звучит довольно реалистично.

Ну а там, где тайная инаугурация, там и Тайная комната. Как говорится, трепещите, враги наследника!

Благодаря Лукашенко выяснилось, что тайным может быть все, что угодно, включая выборы и службу в армии.

А итог примерно такой:

В общем, инаугурация удалась!