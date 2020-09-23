«Он теперь никто». Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал к бессрочной акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии планирует провести бессрочную акцию неповиновения. Об этом в своем телеграм-канале написал член президиума КС Павел Латушко.

Латушко подверг критике тайную инаугурацию Александра Лукашенко, заявив, что она «больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», и подчеркнул, что в связи с формальным окончанием предыдущего срока полномочий «с сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь».

Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!

Инаугурация Лукашенко состоялась утром 23 сентября; о ней не было объявлено заранее, и подготовка к ней не афишировалась. Церемония не транслировалась на государственном ТВ вопреки требованиям закона.

Выборы президента состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. На фоне многочисленных сообщений о фальсификациях в пользу Лукашенко в стране начались акции протеста, в которых принимают участие сотни тысяч человек.