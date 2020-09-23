Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщило государственное агентство «Белта».

Церемония инаугурации началась во Дворце независимости в Минске. На ней присутствуют несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Беларуси, пишет «Белта».

Церемония инаугурации не транслируется республиканскими телеканалами (такая трансляция предусмотрена по закону). О ней не было объявлено заранее, подготовка к ней не афишировалась. Накануне оппозиционный телеграм-канал Nexta сообщил, что Лукашенко на фоне протестов может провести инаугурацию тайно.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции против Александра Лукашенко. В Минске каждое воскресенье проходят марши, которые, по данным СМИ, собирают не меньше 100 тысяч человек.

Церемония инаугурации должна была пройти не позднее чем через два месяца после президентских выборов, то есть, до 9 октября.