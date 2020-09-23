Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации. О ней не объявляли заранее, ее не транслировали по ТВ

Кортеж Александра Лукашенко перед церемонией инаугурации, 23 сентября 2020 года Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA

Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента Беларуси, сообщило государственное информационное агентство «Белта». Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости, рабочей резиденции Лукашенко. На ней присутствовали несколько сотен человек: высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Лукашенко принес присягу, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Беларуси.

Лукашенко во время инаугурации заявил о поражении «цветной революции» в Беларуси. «День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. <…> Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

О церемонии инаугурации не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом (по ТВ в это время шли сериалы). Утром 23 сентября белорусские СМИ заметили возле Дворца независимости машины милиции, военнослужащих (в том числе из роты почетного караула) и людей в костюмах, похожих на чиновников (среди них был первый замглавы администрации президента Максим Рыженков). Позднее в Минске перекрыли два центральных проспекта — Независимости и Победителей. По ним к Дворцу независимости проехал президентский кортеж.

О том, что Лукашенко может провести инаугурацию тайно, накануне предупредил крупнейший белорусский телеграм-канал Nexta. Он сообщил три возможные даты инаугурации: 23, 27 или 28 сентября. При этом наиболее вероятной датой было названо 27 сентября. По закону, церемония вступления в должность президента Беларуси должна пройти не позднее чем через два месяца после президентских выборов. То есть, ее можно было провести до 9 октября.

Член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко сравнил инаугурацию Лукашенко с коронацией вора в законе. «Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. <…> Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», — написал Латушко в телеграме. Он призвал белорусов начать «бессрочную акцию неповиновения».

После церемонии инаугурации люди в Минске стали выходить на стихийные акции протеста. Судя по фотографиям, пока эти акции немногочисленны. Но уже начались задержания; в частности, возле Дворца независимости задержали женщину с плакатом «Саша забери трудовую». По информации белорусской версии The Village, компания Rozum Robotics объявила 23 сентября выходным «в связи с праздничным событием», а сотрудникам «Пятого элемента» сообщили о сокращенном рабочем дне «в связи с возможными перебоями в работе общественного транспорта». В оппозиционных телеграм-каналах распространяются призывы к жителям Беларуси выходить на улицы по всей стране в 18:00 на масштабные акции протеста.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, за его основного оппонента Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. После появления многочисленных данных о фальсификациях на улицах белорусских городов начались ежедневные акции протеста, которые жестко подавлялись ОМОНом. Сейчас протестные выступления, в основном, происходят по воскресеньям и собирают десятки и сотни тысяч человек. Евросоюз и США заявили, что выборы не были легитимными, и не признали их результаты. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.

Ольга Корелина