Возле Дворца независимости в Минске собрались военные и чиновники. Телеграм-канал Nexta анонсировал тайную инаугурацию Лукашенко

Продолжение Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Возле Дворца независимости в Минске — рабочей резиденции Александра Лукашенко — заметили скопление техники и военных, в том числе из роты почетного караула. Об этом сообщает Tut.by.

Много автобусов и людей в форме в районе Дворца Независимости утром 23 сентября TUT.BY. Политика

Kyky.org пишет, что возле Дворца независимости также заметили много людей в костюмах; издание предполагает, что это могут быть чиновники. Кроме того, людей в костюмах, садившихся в автобусы, сфотографировали возле администрации президента, сообщает Tut.by.

По информации Onliner, проезд для личного транспорта на участке дороги возле Дворца независимости и примыкающего к нему выставочного комплекса «Белэкспо» перекрыт. «Белэкспо» охраняют по периметру. Среди людей, собравшихся у здания, есть первый замглавы администрации президента Максим Рыженков.

Обновлено. Ко Дворцу независимости прибыл президентский кортеж, сообщил Tut.by. При этом, по словам источника издания, сегодня там может проходить не инаугурация, а ее репетиция.

Накануне оппозиционный телеграм-канал Nexta сообщил, что Александр Лукашенко на фоне протестов может провести тайную церемонию инаугурации. По информации телеграм-канала, инаугурация может пройти в полдень 23 сентября, либо 27 или 28 сентября.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала называть РИА Новости дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.

Официально дата инаугурации Лукашенко еще не объявлена. Церемония должна пройти не позднее чем через два месяца после президентских выборов, то есть, до 9 октября.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции против Александра Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Минске каждое воскресенье проходят марши, которые, по данным СМИ, собирают не меньше 100 тысяч человек.