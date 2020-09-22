Никита Михалков представил новую теорию заговора: протестующие в Беларуси нарисованы с помощью компьютерной графики Режиссера убедил в этом неумелый фотошоп

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской передачи «БесогонТВ» поделился конспирологической теорией о протестах в Беларуси. По его мнению, часть людей на фотографиях с акций протеста дорисовали с помощью компьютерной графики. Михалков заявил, что ему можно верить, потому что он «говорит это как профессионал».

Монолог про компьютерную графику начинается на 22:00 БесогонTV

Режиссер попытался подтвердить свою теорию с помощью снимка с протестной акции: «Вот видите эту фотографию? Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть, там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая, абсолютно компьютерная графика».

После этого Михалков показал фотографию пустой площади Независимости в Минске «в мирное время», на которой отчетливо видны два фонтана. За ней последовал снимок все той же площади с толпой людей во время протестов. На фотографии при этом стоит логотип оппозиционного телеграм-канала Nexta, освещающего события в Беларуси.

«Посмотрите, как [площадь] заполнена во время демонстраций. Ну вы видите, что даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми? Это невозможно». На снимке, показанном в «БесогонТВ», протестующие стоят на месте, где должны быть фонтаны. Режиссер сделал неутешительный вывод: «Скушает, схавает пипл».

Михалков прав: фотография, представленная в его передаче, — это действительно фотошоп. Вот только оригинал, опубликованный Nexta, выглядит совсем иначе. На это обратил внимание телеграм-канал Euroradio. Снимок Nexta сравнили с кадром из «БесогонТВ» (слева) — в версии Nexta (справа) на фонтанах никто не стоит.

А вот оригинал поста Nexta от 16 августа.

Есть фотографии и с других ракурсов.

Михалков, впрочем, подчеркнул, что в протестах участвовали люди, которые «абсолютно правильно и справедливо требовали того, чтобы их услышали». Но вместе с ними на акции выходили те, кто «осознанно занимается деструктивной деятельностью».

Белорусское издание Tut.by отметило, что в этом выпуске «БесогонТВ» Михалков критикует не только оппозицию и ее лидеров, но и самого Александра Лукашенко за непоследовательность в отношениях России и Беларуси: «То мы братья, то мы нет». Михалков усомнился, что такого партнера можно воспринимать всерьез, и заявил, что не верит в 80% голосов, отданных за Лукашенко на президентских выборах. Однако режиссер считает, что в 1990-х Лукашенко «реально спас» Беларусь.

Максим Иванов