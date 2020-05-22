Никита Михалков поставил точку в истории про чипирование и Билла Гейтса. Этим видео можно заканчивать ЛЮБЫЕ споры!

Режиссер Никита Михалков в своей авторской передаче «БесогонТВ» обвинил Билла Гейтса в намерении чипировать миллиарды людей. Канал «Россия 24», где выходит программа, в итоге снял этот выпуск с эфира.

Новый выпуск показали только на ютьюбе Михалкова. И зря! Ведь именно там режиссер ответил всем, кто требовал убедительных доказательств по поводу замыслов Гейтса. И ответил так, что дальнейшие споры уже просто невозможны. Все, Михалков победил.

Это видео с участием Михалкова теперь можно использовать в качестве последнего (убийственного!) аргумента в любом споре. Любом! Если не можете посмотреть ролик, запоминайте: «Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять». Блестяще.

Ниже можно посмотреть полную версию выпуска, в котором режиссер отвечает на критику со стороны журналиста Владимира Познера и главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева.

БесогонTV

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Обращение к Павлу Гусеву.