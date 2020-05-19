Новый выпуск программы Никиты Михалкова не выйдет на канале «Россия 24». Его покажут только на ютьюбе

Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» не будет показан в эфире телеканала «Россия 24», сообщила ТАСС пресс-служба кинематографиста. Программа выйдет только на ютьюб-канале «БесогонТВ».

В новом выпуске программы, который называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», Михалков, по словам его пресс-службы, «предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием „У кого в кармане государство?“»

«Россия 24» пока не пояснила, идет ли речь об отказе от конкретного выпуска программы или «БесогонТВ» вообще больше не появится в эфире.

В начале мая канал «Россия 24» снял с эфира выпуск «БесогонТВ», в котором Михалков, в частности, предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов. Михалков заявил о цензуре.

В 2015 и 2018 годах отдельные выпуски «БесогонТВ» снимались из телеэфира, однако программа Михалкова продолжала выходить.