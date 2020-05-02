Канал «Россия 24» снял с эфира выпуск программы Никиты Михалкова о проекте Билла Гейтса по чипированию людей

Телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом режиссер сообщил в видеообращении.

Выпуск называется «У кого в кармане государство?». В нем Михалков, в частности, предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.

Программа «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье. 1 мая канал показал новый выпуск дважды. Но позднее руководство ВГТРК сообщило Михалкову, что 2 и 3 мая повторов не будет.

Режиссер назвал это цензурой. После этого выпуск показали еще два раза — в 11 вечера и три часа ночи. Михалков считает, что такое время было выбрано, чтобы передачу увидело как можно меньше зрителей. «Передача была безоговорочно снята с эфира, хотя формально ее показали аж четыре раза», — сказал режиссер.

«Наша передача — это в определенном смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенные и значит, эта правда не нужна», — считает Михалков. Он добавил, что не знает, будет ли «Бесогон ТВ» в дальнейшем выходить на «России 24».

ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 годах.