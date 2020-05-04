Билл Гейтс Rick Wilking / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель Microsoft, благотворитель и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс стал главным героем теорий заговора. Сначала его обвиняли в том, что именно он изобрел коронавирус — дескать, пандемия это все его рук дело. Ведь в 2015 году на конференции TED Гейтс рассказал о возможном появлении нового вируса, который приведет к эпидемии.

Потом вся эта конспирология наложилась на другую теорию заговора — о вышках сотовой связи 5G. Те якобы распространяют коронавирус и приводят к развитию рака и импотенции. Теперь 5G-вышки сжигают по всему миру, назло Биллу Гейтсу и всем причастным. Этой же теории, к примеру, придерживается телеведущая Виктория Боня. А у нее, между прочим, почти семь миллионов подписчиков в инстаграме.

Вика Боня о 5G VayBay TV

Теперь у конспирологов новое развлечение: они пытаются уличить Билла Гейтса в желании вживить чипы миллиардам человек по всему миру. И все якобы под видом вакцины от COVID-19. Об этом в эфире программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» заявил режиссер Никита Михалков. Он считает, что с помощью чипов Гейтс собирается контролировать и постепенно сокращать население Земли. Причина — людей на планете слишком много, ресурсов мало, а значит, нужно действовать.

Михалкова возмутило и то, что «Россия 24» уже после показа сняла этот выпуск с эфира, и он намекнул, что Гейтс — неприкосновенный, а правда никого не интересует.

О чипах Билла Гейтса говорили и в передаче «Человек и закон» по Первому каналу.

Конспирологов можно поздравить: после обвинений Михалкова и сюжета на Первом количество теорий и шуток про тайного правителя мира Билла Гейтса только увеличилось! Правда, сторонников теорий заговора вряд ли обрадует, что многие россияне уже смирились и просто ждут начала глобального чипирования. Главный вопрос теперь звучит так: нужно ли будет платить за обновления чипа?

Бонус!

Чипирование уже началось. Но пока не в России.

Максим Иванов