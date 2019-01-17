Основателя Microsoft Билла Гейтса (человека, чье состояние оценивается в 95 миллиардов долларов) сфотографировали в очереди за бургерами. Гейтс спокойно ждал своего заказа вместе с остальными клиентами.

Снимок опубликовал бывший работник Microsoft Майк Галос. «Вот как ведут себя по-настоящему богатые люди. Не то что любитель золотых стульчаков, который сидит в Белом доме», — написал он в своем фейсбуке.

Само собой, фотографию Гейтса не оставили без внимания в соцсетях.