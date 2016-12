Самый щедрый «Секретный Санта»: Билл Гейтс дарит подарки пользователям Reddit

C 2013 года основатель компании Microsoft Билл Гейтс принимает участие в «Секретном Санте», который проводится с 2009 года на сайте Reddit. «Секретный Санта» — игра, где участники анонимно обмениваются рождественскими подарками. И в этом году Гейтс стал, пожалуй, самым щедрым участником.

16 декабря пользователь под ником Aerrix получила огромную коробку с подарками от Гейтса.

В посылке находилась игровая консоль Xbox One Minecraft с эксклюзивными джойстиками, а также Nintendo Classic Edition, несколько дисков с играми, тапочки, одеяло, поваренная книга, варежки, ботинки для собаки по мотивам игры The Legend of Zelda, фотография Гейтса и записка.

Также Гейтс от имени девушки сделал пожертвование для code.org, чтобы «еще больше студентов смогли изучать информатику и компьютеры».

Однако в первый раз — в 2013-м — основатель Microsoft был более сдержанным: он подарил девушке с ником NY1227 плюшевую корову, книгу о путешествиях и пожертвование в благотворительную организацию Heifer International, которая помогает фермерам.

В 2014 году пользователь calid7 получила от Гейтса рогатый шлем Локи. Правда, во время транспортировки рога немного треснули, но девушка все равно была очень рада подарку. Помимо шлема Гейтс положил в посылку альбом с фотографиями Африки.

«Самая важная часть: он [Гейтс] сделал пожертвование от моего имени в [организацию] Shot@Life, которая обеспечивает вакциной детей из бедных стран», — писала calid7.

В прошлом году Билл Гейтс был «Секретным Сантой» для тренера по плаванию и путешественницы NayaTheNinja. Гейтс выяснил, что девушка была в Замбии, и пожертвовал деньги в Malaria No More — организацию, борющуюся с эпидемией малярии в африканских странах. Также миллиардер подарил NayaTheNinja палатку, походный рюкзак, складной стул и книгу о том, как работают разные вещи — от СВЧ-печей до ядерных бомб.