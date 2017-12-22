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Билл Гейтс стал «секретным Сантой» для незнакомой девушки. Подарил ей огромную плюшевую Пушин!

Meduza
09:17, 22 декабря 2017

Вот уже несколько лет основатель компании Microsoft Билл Гейтс участвует в «Секретном Санте» на сайте Reddit. Обычно участники игры анонимно обмениваются небольшими, но приятными подарками. Но только не Гейтс — он, пожалуй, самый щедрый секретный Санта во всем мире.

В этом году Гейтс отправил подарок пользовательнице Reddit под ником VietteLLC. В своей анкете для игры девушка указала, что очень любит кошек, — у нее их четыре. И подарок основателя Microsoft был связан именно с ними!

Гейтс отправил пожертвования в три благотворительные организации, которые помогают бездомным кошкам. Также в подарке было:

  • огромная плюшевая кошка Пушин
  • плюшевая игрушка Шторми — сестра Пушин
  • елочная игрушка Пушин
  • книга о приютах для кошек
  • книга по мотивам сериала «Доктор Кто»
  • книга о стартапах
  • картонная машина времени из «Доктора Кто» для кошек
  • снежный шар из Австрии
  • картина, вышитая крестиком, с надписью «Живи в стиле мяу»
  • японская кукла Дарума
  • футболка и стикер группы Dave Matthews Band
  • подарочная карта магазина True Grit 
  • карта мира игры Skyrim
  • фотография самого Гейтса с гигантской Пушин

Сначала VietteLLC не поняла, что посылка от Гейтса. Девушка подумала, что кто-то настолько одержим миллиардером, что положил в подарок его фотографию. «Когда я начала соображать — „было сделано пожертвование“, „Билл Гейтс“, клички моих кошек, все сошлось, и я одновременно рассмеялась и расплакалась», — рассказала VietteLLC.

По словам девушки, ей было странно осознавать, что пока она на работе пила кофе и отвечала на скучные деловые письма, Гейтс в это же время участвовал в фотосессии с Пушин и писал заметки о кошках.

Обновление. Первоначально в новости было указано, что Пушин — мальчик. На самом деле этот персонаж женского пола. «Медуза» приносит извинения читателям.

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