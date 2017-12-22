Билл Гейтс стал «секретным Сантой» для незнакомой девушки. Подарил ей огромную плюшевую Пушин!

Вот уже несколько лет основатель компании Microsoft Билл Гейтс участвует в «Секретном Санте» на сайте Reddit. Обычно участники игры анонимно обмениваются небольшими, но приятными подарками. Но только не Гейтс — он, пожалуй, самый щедрый секретный Санта во всем мире.

В этом году Гейтс отправил подарок пользовательнице Reddit под ником VietteLLC. В своей анкете для игры девушка указала, что очень любит кошек, — у нее их четыре. И подарок основателя Microsoft был связан именно с ними!

Гейтс отправил пожертвования в три благотворительные организации, которые помогают бездомным кошкам. Также в подарке было:

огромная плюшевая кошка Пушин

плюшевая игрушка Шторми — сестра Пушин

елочная игрушка Пушин

книга о приютах для кошек

книга по мотивам сериала «Доктор Кто»

книга о стартапах

картонная машина времени из «Доктора Кто» для кошек

снежный шар из Австрии

картина, вышитая крестиком, с надписью «Живи в стиле мяу»

японская кукла Дарума

футболка и стикер группы Dave Matthews Band

подарочная карта магазина True Grit

карта мира игры Skyrim

фотография самого Гейтса с гигантской Пушин

“I just caught fragments of the letter all at once—‘a donation has been made,’ ‘Bill Gates,’ & my cat’s names. It clicked & I started to burst out loud laughing & crying simultaneously.”



One lucky redditor just found out their Secret Santa was @BILLGATES! https://t.co/blXdpqj18E pic.twitter.com/sjWGBigCqy — Reddit Gifts (@RedditGifts) December 21, 2017

Сначала VietteLLC не поняла, что посылка от Гейтса. Девушка подумала, что кто-то настолько одержим миллиардером, что положил в подарок его фотографию. «Когда я начала соображать — „было сделано пожертвование“, „Билл Гейтс“, клички моих кошек, все сошлось, и я одновременно рассмеялась и расплакалась», — рассказала VietteLLC.

По словам девушки, ей было странно осознавать, что пока она на работе пила кофе и отвечала на скучные деловые письма, Гейтс в это же время участвовал в фотосессии с Пушин и писал заметки о кошках.

Обновление. Первоначально в новости было указано, что Пушин — мальчик. На самом деле этот персонаж женского пола. «Медуза» приносит извинения читателям.