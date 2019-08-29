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«Не хочу, чтобы мой мозг перестал работать». На Netflix выйдет документальный фильм о жизни Билла Гейтса
Источник: Meduza
Netflix показал трейлер трехсерийного документального фильма о жизни основателя Microsoft Билла Гейтса. Шоу так и называется — «Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм («Неудобная правда»). В проекте поучаствовал сам Гейтс.
Гуггенхайм попытался не только рассказать биографию Гейтса, но и показать, как именно работает мозг одного из самых известных филантропов планеты — и как к нему приходят его гениальные идеи.
- Премьера состоится на фестивале «Telluride Film Festival», который пройдет с 30 августа по 2 сентября.
- На Netflix фильм о Билле Гейтсе выйдет уже 20 сентября.