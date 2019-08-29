«Не хочу, чтобы мой мозг перестал работать». На Netflix выйдет документальный фильм о жизни Билла Гейтса 

Netflix показал трейлер трехсерийного документального фильма о жизни основателя Microsoft Билла Гейтса. Шоу так и называется — «Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм («Неудобная правда»). В проекте поучаствовал сам Гейтс.

Netflix

Гуггенхайм попытался не только рассказать биографию Гейтса, но и показать, как именно работает мозг одного из самых известных филантропов планеты — и как к нему приходят его гениальные идеи.

Премьера состоится на фестивале «Telluride Film Festival», который пройдет с 30 августа по 2 сентября.

На Netflix фильм о Билле Гейтсе выйдет уже 20 сентября.