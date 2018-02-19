Билл Гейтс пожаловался, что платит мало налогов
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что самые богатые люди должны платить намного больше налогов.
Такое заявление Гейтс сделал в интервью телеканалу CNN, говоря о налоговой реформе, одобренной администрацией президента Дональда Трампа.
«Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более 10 миллиардов долларов, но правительство должно взимать с людей, которые находятся в одном положении со мной, значительно более высокие налоги», — сказал Гейтс.
Основатель Microsoft подчеркнул, что в результате реформы Трампа, богатые получат значительно больше преимуществ, чем бедные или средний класс. «Это идет вразрез с тем, что мы хотели бы видеть — усиление системы соцобеспечения и более высокие налоги для самых богатых», — сказал он.
«Это не прогрессивная налоговая реформа. Это регрессивная налоговая реформа», — сказал Гейтс (англ.яз.).