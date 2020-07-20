Никита Михалков пересказал мем про волка, который не выступает в цирке. И заявил, что он сам «волчара». Ау-у-у! 🐺

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске авторской передачи «Бесогон ТВ» со всей серьезностью пересказал , который, в отличие от льва и тигра, в цирке не выступает. На это обратили внимание администраторы паблика в ВК «Северные Мемы для Сверхлюдей».

В передаче Михалков прокомментировал статью, где его критиковали за поддержку поправок к Конституции. Заголовок у статьи такой: «Бесогон „За“ поправки: волчара Михалков скинул овечью шкуру».

«Что касается волчары… Тут вы правы, тут вы правы, — ответил режиссер. — Знаете, наверное, все из вас бывали в цирке. И видели вы там дрессированных слонов, львов, тигров, собак, лошадей. И вы никогда не видели только волка. Потому что волк дрессуре не поддается. Поэтому и вам не стоит меня дрессировать. Если вы уж назвали меня волком, то вы уж смиритесь с тем, что дрессировать меня бессмысленно».

Во время его речи на фоне показывали кадры с животными, волком в том числе. В конце выступления одному из волков прифотошопили шарф как у Михалкова.

Полную версию передачи можно посмотреть ниже. Самое интересное начинается после 54 минуты.

БесогонTV