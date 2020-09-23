«Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию». Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа

Телеграм-канал «Пул Первой»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. В нем она назвала себя единственным лидером белорусского народа. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

Вот его текст:

Дорогие белорусы. Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию .

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом . И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь.

Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами.

Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы. Они готовы оказать реальную помощь — существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии.

И вместе мы победим.