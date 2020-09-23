Перейти к материалам
новости

Какие страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Список

Источник: Meduza
Власти ряда стран Европы <a href="https://meduza.io/news/2020/09/23/germaniya-i-slovakiya-ne-priznali-lukashenko-legitimnym-prezidentom-belarusi" target="_blank">отказались</a> признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Об этом они заявили после того, как 23 сентября в Минске <a href="https://meduza.io/feature/2020/09/23/aleksandr-lukashenko-provel-taynuyu-tseremoniyu-inauguratsii-o-ney-ne-ob-yavlyali-zaranee-ee-ne-translirovali-po-tv" target="_blank">прошла</a> тайная церемония инаугурации Лукашенко. В правительстве Германии <a href="https://twitter.com/dw_russian/status/1308725472818331648?s=20" target="_blank">сказали</a>, что не готовы признать Лукашенко президентом даже после инаугурации. С подобными заявлениями также выступили власти <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank">Словакии</a>, <a href="https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1308721663870201857" target="_blank">Литвы</a>, <a href="https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1308713603156107264" target="_blank">Латвии</a>, <a href="https://twitter.com/UrmasReinsalu/status/1308714594907676672" target="_blank">Эстонии</a>, <a href="https://twitter.com/TPetricek/status/1308735852911173632" target="_blank">Чехии</a>, <a href="https://twitter.com/JeppeKofod/status/1308736410137047040" target="_blank">Дании</a> и <a href="https://twitter.com/MSZ_RP/status/1308758999366500354" target="_blank">Польши</a>.
Власти ряда стран Европы отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Об этом они заявили после того, как 23 сентября в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. В правительстве Германии сказали, что не готовы признать Лукашенко президентом даже после инаугурации. С подобными заявлениями также выступили власти Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и Польши.

Фото в анонсе: Андрей Стасевич / Belta / EPA / Scanpix / LETA