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Какие страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Список
13:48, 23 сентября 2020
Источник: Meduza
Власти ряда стран Европы
отказались
признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Об этом они заявили после того, как 23 сентября в Минске
прошла
тайная церемония инаугурации Лукашенко. В правительстве Германии
сказали
, что не готовы признать Лукашенко президентом даже после инаугурации. С подобными заявлениями также выступили власти
Словакии
,
Литвы
,
Латвии
,
Эстонии
,
Чехии
,
Дании
и
Польши
.
Фото в анонсе: Андрей Стасевич / Belta / EPA / Scanpix / LETA
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