«Как крысы разбежались». Опубликовано видео, как Лукашенко прилетел к своей резиденции — и посмотрел с вертолета на протестующих
Государственное информагентство Беларуси «Белта», опубликовало видео, на котором снято, как Александр Лукашенко подлетал на вертолете к Дворцу независимости — своей резиденции, рядом с которой милиция заблокировала путь колонне демонстрантов.
На видео Лукашенко просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Вскоре голос за кадром спрашивает: «Ну где они?» Журналисты предполагают, что это голос Николая Лукашенко, сына президента Беларуси. Александр Лукашенко отвечает: «Побежали. Они узнали, что ты будешь там».
Также опубликованы видео, на которых снято, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
Телеграм-канал «Пул Первого» (это канал пресс-службы Лукашенко) показал видео, на котором Лукашенко выходит к цепи милиции на проспекте Победителей. «Спасибо, вы красавцы! Мы с ними разберемся!» — говорит Лукашенко. «Спасибо, мы с вами до конца», — отвечают ему. При этом на проспекте не видно протестующих — очевидно, к этому времени они уже ушли.
В Минске 23 августа прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем к гостинице «Планета» около стелы «Минск — город-герой», а потом направились к резиденции Лукашенко, где путь им заблокировала цепь милиции. В протестах приняли участие около 100 тысяч человек.