Государственное информагентство Беларуси «Белта», опубликовало видео, на котором снято, как Александр Лукашенко подлетал на вертолете к Дворцу независимости — своей резиденции, рядом с которой милиция заблокировала путь колонне демонстрантов.

На видео Лукашенко просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».

Вскоре голос за кадром спрашивает: «Ну где они?» Журналисты предполагают, что это голос Николая Лукашенко, сына президента Беларуси. Александр Лукашенко отвечает: «Побежали. Они узнали, что ты будешь там».

Также опубликованы видео, на которых снято, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Телеграм-канал «Пул Первого» (это канал пресс-службы Лукашенко) показал видео, на котором Лукашенко выходит к цепи милиции на проспекте Победителей. «Спасибо, вы красавцы! Мы с ними разберемся!» — говорит Лукашенко. «Спасибо, мы с вами до конца», — отвечают ему. При этом на проспекте не видно протестующих — очевидно, к этому времени они уже ушли.

В Минске 23 августа прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем к гостинице «Планета» около стелы «Минск — город-герой», а потом направились к резиденции Лукашенко, где путь им заблокировала цепь милиции. В протестах приняли участие около 100 тысяч человек.

Что происходит в Беларуси Протесты в Беларуси. Хроника Десятки тысяч человек пришли к Дворцу независимости. Туда же прилетел Лукашенко — в бронежилете и с автоматом