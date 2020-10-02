Белоруссия запретила въезд европейским чиновникам в ответ на санкции ЕС

Белоруссия приняла собственный санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление МИДа страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии «со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» список опубликован не будет.

«Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — заявил МИД.

Евросоюз согласовал санкционный список вечером 1 октября. В него войдут около 40 белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Евросоюз отказывается считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. При этом в санкционный список ЕС он не попал.