Евросоюз ввел третий пакет санкций против Беларуси. В том числе против оборонных предприятий

Европейский союз ввел санкции в отношении 29 человек и семи организаций из Беларуси, говорится в публикации Официального журнала ЕС (.pdf).

В частности, в санкционный список попали спикер палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Кроме того, в списке упомянут глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, чья супруга — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — вошла в предыдущий санкционный пакет ЕС.

ЕС также наложил санкции на семь юридических лиц, в основном оборонных предприятий, указывает Tut.by. В их числе «140 ремонтный завод», ремонтирующий танки, «Агат — электромеханический завод», который разрабатывает автоматизированные системы управления и электронику, «МЗКТ», выпускающий колесные базы для разных комплексов вооружений, а также «Белтехэкспорт», продающий вооружения и военную технику за рубеж.

В список юрлиц, на которые наложили санкции, также попали управление делами президента Республики Беларусь, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО «Синезис».

В конце ноября, как сообщало агентство Reuters, главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против компаний, финансирующих Лукашенко.

В целом с октября 2020 года Евросоюз наложил санкции в отношении 88 человек из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста.

ЕС среди прочего наложил санкции на Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если их найдут, подлежат заморозке.