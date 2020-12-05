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В Минске прошла «акция невидимок». На перилах моста повесили женскую одежду с красными пятнами и желтыми звездами. Фотография

Источник: Meduza
5 декабря в парке Горького в Минске прошла «акция невидимок», <a href="https://news.tut.by/society/710293.html" target="_blank">сообщает</a> Tut.by. Активисты повесили на перилах моста в парке женские кофты, футболки и платья, на которых видны красные пятна и желтые звезды с надписью «23.34». Это номер административной статьи о нарушении правил проведения митинга, по которой задерживают участников протестов в Беларуси. А с помощью желтых звезд, как пишет Tut.by, активисты проводят параллель между нынешними событиями и тем, что происходило в Беларуси в годы Второй мировой войны (нацисты заставляли евреев носить звезды как отличительные символы). «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», — сказали организаторы акции.
5 декабря в парке Горького в Минске прошла «акция невидимок», сообщает Tut.by. Активисты повесили на перилах моста в парке женские кофты, футболки и платья, на которых видны красные пятна и желтые звезды с надписью «23.34». Это номер административной статьи о нарушении правил проведения митинга, по которой задерживают участников протестов в Беларуси. А с помощью желтых звезд, как пишет Tut.by, активисты проводят параллель между нынешними событиями и тем, что происходило в Беларуси в годы Второй мировой войны (нацисты заставляли евреев носить звезды как отличительные символы). «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», — сказали организаторы акции.
TUT.BY