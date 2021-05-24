Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. И пригрозил замедлением трафика

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Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, заявили агентству ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По информации ведомства, речь идет в том числе о ссылках на сайты террористических и экстремистских организаций, порноcайты с изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины наркотиков.

Всего Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор не исключил замедление трафика сервисов Google и дал корпорации сутки на удаление запрещенного контента, сообщает ТАСС.

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять в России работу твиттера, обвинив соцсеть в неудалении запрещенной информации. При отказе удалить ее в дальнейшем Роскомнадзор пригрозил твиттеру блокировкой.

В мае Роскомнадзор заявил, что твиттер удалил свыше 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию. Ведомство пообещало не блокировать соцсеть и продолжить ее замедление только на мобильных устройствах.

Роскомнадзор заявил, что другие крупные соцсети тоже могут подвергнуться замедлению и блокировке, если не будут удалять запрещенную в РФ информацию.

Google неоднократно штрафовали в России за неудаление ссылок на запрещенные сайты. В мае корпорация подала в суд на Роскомнадзор из-за требования ведомства заблокировать на ссылки на видео с призывами к протестам в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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