Роскомнадзор пригрозил социальным сетям, что они повторят судьбу твиттера. Его работу в России пытаются замедлить, а через месяц могут заблокировать

Роскомнадзор не исключает замедления работы других крупных социальных сетей вслед за Twitter. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем также и по линии технической [замедления и возможной последующей блокировки].

По словам чиновника, против крупных соцсетей и сервисов, в числе которых он назвал Facebook, YouTube и Instagram, сейчас ведутся административные процессы, связанные с неудалением запрещенной информации.

Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы.

Роскомнадзор утром 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Ведомство обосновало свои действия тем, что с 2017 года соцсеть не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию. Днем 16 марта Субботин заявил, что если соцсеть не выполнит требования РКН, через месяц она будет заблокирована совсем.

После начала замедления работы Twitter в России на несколько часов перестали открываться сайты многих федеральных ведомств. Роскомнадзор заявил, что это не связано с его действиями; официальной причиной был назван сбой в работе «Ростелекома».