Google заплатил три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенных сайтов из поисковой выдачи

Компания Google выплатила штраф в размере трех миллионов рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи. Об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве отметили, что это уже третий штраф, наложенный на Google за это нарушение. В 2019 году компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей, весной 2020 года — на 1,5 миллиона рублей. Оба этих штрафа Google также оплатил.

Закон, принятый в 2017 году, обязывает поисковики подключиться к реестру запрещенных сайтов и удалять из выдачи ссылки на них. В 2019 году Google заплатил 500 тысяч рублей штрафа за отказ от подключения к реестру.

10 марта 2021 года Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России. Причиной этого ведомство назвало отказ соцсети удалять незаконный контент. В РКН подчеркнули, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то «меры воздействия будут продолжены» — вплоть до блокировки.

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