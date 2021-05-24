Google подал иск к Роскомнадзору из-за блокировок ссылок на YouTube

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания Google впервые в своей практике подала иск к Роскомнадзору. Информация о том, что 11 мая соответствующий иск был принят к производству, содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

Как рассказали изданию в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube. «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — рассказали в ведомстве.

Ранее американская компания не инициировала судебных разбирательств по оспариванию решений Роскомнадзора в России, выступая в суде только в качестве ответчика или третьего лица.

В марте Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении сразу нескольких соцсетей с требованием удалить информацию, призывавшую подростков к участию в протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Ведомство направило претензии соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеру Telegram и видеохостингу YouTube, угрожая штрафами до четырех миллионов рублей. Позднее за отказ или несвоевременное удаление материалов были оштрафованы TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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