Суд оштрафовал «ВКонтакте» на полтора миллиона рублей за отказ удалить видео с призывом приходить на митинг

Мировой судья в Санкт-Петербурге оштрафовал соцсеть «ВКонтакте» за отказ удалить информацию с призывами к участию в несанкционированных митингах.

Соцсеть оштрафована на 1,5 миллиона рублей по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по удалению информации).

Как отмечается в решении судьи, требование об удалении Роскомнадзор направил в администрацию соцсети 22 января, однако спустя сутки никаких действий предпринято не было. Претензии ведомства вызвал видеоконтент, первоначально размещенный в TikTok.

Во «ВКонтакте» уже заявили, что будут обжаловать решение.

В начале марта за отказ удалить информацию о несанкционированных акциях на 4 миллиона рублей была оштрафована сеть «Одноклассники». Как и «ВКонтакте», она принадлежит Mail.ru Group.

В конце января Роскомнадзор сообщал, что «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и YouTube не удалили в общей сложности 170 призывов к участию в массовых акциях.