Bloomberg: Путин собирается запустить рост экономики с помощью повышения госрасходов. В правительстве обсуждают увеличение налогов

Правительство России ищет средства, чтобы способствовать восстановлению экономики после пандемии с помощью «всплеска» государственных расходов. Такое поручение дал президент Владимир Путин, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из них, рассматриваются несколько вариантов повышения госрасходов. Среди них изъятие средств из , смягчение , перенаправление средств из других проектов и повышение налогов.

По данным Bloomberg, новая программа может включать в себя расходы на инфраструктуру (железные дороги, мосты и порты) и льготы для компенсации падения доходов граждан. Планируется, что конкретные меры Путин назовет во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

Правительство готовится к посланию в высокотехнологичном помещении, расположенном под землей на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки. Помещение, вход в которое оборудован системой распознавания лиц, в шутку называют «бункером», отмечает Bloomberg.

Обновлено 12:30. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию Bloomberg о «бункере». По его словам, речь идет о координационном центре правительства, созданном в начале года в гостинице «Украина». «Он абсолютно несекретный, там бывает огромное количество экспертов», — добавил Песков.

Весной 2020 года, после начала пандемии коронавируса, власти России объявили о мерах поддержки граждан и бизнеса. Они включали в себя выплаты людям, потерявшим работу, возврат налога самозанятым, льготные кредиты для бизнеса. Экономисты критиковали принятые меры, считая их недостаточными.

По данным Центра развития НИУ «Высшая школа экономики», в 2020 году государственные расходы России достигли 42,15 триллиона рублей (39,5% ВВП) и стали максимальными за всю постсоветскую историю страны.