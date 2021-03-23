В 2020 году государственные расходы России стали максимальными за всю постсоветскую историю страны

Расходы России в 2020 году в реальном выражении оказались рекордными с начала 1990-х годов. Об этом, как пишет РБК, свидетельствует оценка ведущего научного сотрудника Андрея Чернявского.

В 2020 году на фоне пандемии и принятых мер по поддержке населения и бизнеса расширенные госрасходы России достигли 42,15 триллиона рублей. 54% из этой суммы пришлось на расходы федерального бюджета.

В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП (почти на пять процентных пунктов больше, чем в среднем за 2011–2019 годы). В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году, когда российский ВВП упал на 7,8%. Тогда они достигли 41,4% ВВП.

Уже с 2021 года госрасходы должны постепенно снижаться на фоне увеличения экономической активности. В целом для современной России характерна довольно жесткая фискальная политика, которая обуславливает не очень высокие бюджетные расходы, отметил в разговоре с РБК главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.

Весной 2020 года, после начала пандемии коронавируса, власти России объявили ряд мер поддержки граждан и бизнеса. Они включали в себя в том числе выплаты людям, потерявшим работу, возврат налога самозанятым, льготные кредиты для бизнеса. Экономисты критиковали правительство, считая принятые меры поддержки недостаточными.