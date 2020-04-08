Путин предложил выплатить всем потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

Президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан, потерявших работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Президент предложил, чтобы каждый россиян, потерявший работу и обратившийся в службу занятости после 1 марта, в апреле-июне получил три максимальных пособия по безработице в максимальном размере — 12130 рублей. Путин попросил, чтобы россияне могли оформить пособие максимально просто и дистанционно.

Также президент предложил, чтобы семьи, где родители остались без работы, получали в апреле-июне по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, Путин предложил на месяц раньше срока, в июне, начать выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Выплаты составят половину регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем 5500 рублей.

В Москве пособия по безработице и надбавки на детей начнут выплачивать с 9 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

8 апреля Владимир Путин провел совещание с главами регионов, которое транслировали российские телеканалы. В ходе совещания президент обратился к жителям страны и заявил, что Россия победит «коронавирусную заразу».